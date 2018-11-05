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Galatasaray yabancı hakem konusunu gündeme getiriyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.11.2018 13:46 | Son Güncelleme

Yabancı hakem konusunu gündemine alan Galatasaraylı bazı yöneticiler bunu ilk toplantıda başkana iletecek. Cengiz, öneriye sıcak bakarsa konu Kulüpler Birliği'ne taşınacak.

Galatasaray yabancı hakem konusunu gündeme getiriyor

Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası arka arkaya toplantılar yapan Galatasaraylı bazı idarecilerin, Başkan Mustafa Cengiz'e flaş bir öneride bulunmak için harekete geçmek üzere oldukları öğrenildi.

İlk yapılacak yönetim kurulu toplantısında, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ligin kalan haftaları için yabancı hakem atanmasını isteyelim" önerisini Başkan Cengiz'e iletecekleri belirtildi. Mustafa Cengiz'in vereceği karar da teklifi sunan bu yöneticilerle ortak yönde olursa, zaman kaybetmeden, hemen harekete geçilecek.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE GÜNDEM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği toplantısında hakem kararlarından rahatsız olan bazı kulüpleri arkasına alarak hareket etme planı da gündemde. Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde hakem hataları ile ilgili sert bir basın toplantısı yapmıştı. Orman, bu basın toplantısında MHK ve TFF'ye yüklenmiş- ti. TFF ve MHK cephesi ise yabancı hakeme sıcak bakmıyor. Ancak kulüplerden gelecek tepkiler sonrası nasıl bir karar vereceği merak konusu.

ADALETSİZLİĞE ARTIK SON VERİN

Galatasaray Yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yabancı hakem olayını gündeme getiren ilk isim oldu. Özüdoğru yaptığı paylaşımda, "Haksızlığa karşı susan dilsiz... Gerekirse yurt dışından önemli hakemlerle anlaşın bu adaletsizliğe artık son verin!" ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılı yönetimin yabancı hakem konusu ile ilgili de bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

(Akşam)

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