Galatasaray yeni transferi Derrick Köhn'ün lisansını çıkardı, TFF'ye bildirdi! İşte sözleşme süresi

Galatasaray, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolleri için İstanbul'a iniş yaptı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Galatasaray için İstanbul'a gelen 25 yaşındaki oyuncunun lisansı çıkarıldı. TFF'ye yapılan bildirimde, Köhn ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

GALATASARAY'A MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Hannover 96'ya 3 milyon 350 bin euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 300 bin euro da bonus maddesi yer alacak.

DERRİCK KÖHN KİMDİR?

Derrick Köhn, futbol kariyerine Bramfeld altyapısında başladı. Daha sonra Hamburg'a geçti. 2017 yılında Bayer Münih II'ye transfer oldu ve burada 2 sezon boyunca oynadı. 2020 yılında Hollanda kulübü Willem II'ye transfer oldu. 2022 yılında Willem II ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Hannover 96'ya transfer oldu. Köhn, Almanya U-19 milli takımında forma giydi.





