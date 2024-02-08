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Galatasaray yeni transferi Derrick Köhn'ün lisansını çıkardı, TFF'ye bildirdi! İşte sözleşme süresi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.02.2024 21:57 | Son Güncelleme:
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar mutlu sona ulaştığı Derrick Köhn'ün lisansını çıkarırken TFF'ye de bildirimde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolleri için İstanbul'a iniş yaptı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

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Galatasaray için İstanbul'a gelen 25 yaşındaki oyuncunun lisansı çıkarıldı. TFF'ye yapılan bildirimde, Köhn ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

GALATASARAY'A MALİYETİ BELLİ OLDU

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Galatasaray, Hannover 96'ya 3 milyon 350 bin euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 300 bin euro da bonus maddesi yer alacak.

DERRİCK KÖHN KİMDİR?

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Derrick Köhn, futbol kariyerine Bramfeld altyapısında başladı. Daha sonra Hamburg'a geçti. 2017 yılında Bayer Münih II'ye transfer oldu ve burada 2 sezon boyunca oynadı. 2020 yılında Hollanda kulübü Willem II'ye transfer oldu. 2022 yılında Willem II ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Hannover 96'ya transfer oldu. Köhn, Almanya U-19 milli takımında forma giydi.

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