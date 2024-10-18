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Galatasaray, yoğun güvenlik önlemleri altında Antalya’ya ulaştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.10.2024 18:14
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Süper Lig’in 9’uncu haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, yoğun güvenlik önlemleri altında Antalya'ya geldi.

Galatasaray, yoğun güvenlik önlemleri altında Antalya’ya ulaştı

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, özel uçakla İstanbul’dan Antalya’ya ulaştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görülen Antalya Havalimanı'nda sarı kırmızılı ekibi karşılamaya taraftarlar alınmadı. Basın mensupları da yaklaşık 500 metre uzaklıkta kurulan bariyerlere kadar izin verilirken, futbolcular ve teknik heyet VIP kapısından çıkarak kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele geçti.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Antalyaspor kamp kadrosunda, "Muslera, Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Sallai, İcardi, Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Sara, Ziyech, Kaan Ayhan, Nelsson,Torreira, Abdülkerim, Batshuayi, Osimhen, Barış Alper, Efe Akman, Metehan Baltacı" yer aldı.

3 İSİM KADRODA YOK

Galatasaray'ın maç kadrosunda Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Yusuf Demir yer almadı. Antalyaspor ile Galatasaray arasında Antalya Stadyumu’nda yarın saat 19.00’da oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Kerem Ersoy yapacak.

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galatasaray
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