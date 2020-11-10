Galatasaray yönetimi, seçim kararı aldığını açıkladı

Galatasaray'da yönetim seçim kararı aldı. 19-26 Aralık'ta seçime gidilmesi için başvuru yapılacak.
Burak Elmas, Galatasaray Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.
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