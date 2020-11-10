SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray yönetimi, seçim kararı aldığını açıkladı

Galatasaray yönetimi, seçim kararı aldığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.11.2020 17:31 | Son Güncelleme

Galatasaray, 19-26 Aralık tarihinde yapılmak üzere seçim kararı alındığını açıkladı.

Galatasaray yönetimi, seçim kararı aldığını açıkladı

Galatasaray'da yönetim seçim kararı aldı. 19-26 Aralık'ta seçime gidilmesi için başvuru yapılacak.

asdsad

İLK ADAY AÇIKLANDI

Burak Elmas, Galatasaray Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

agsag

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
İşte Ersun Yanal'ın yeni takımı!
İşte Ersun Yanal'ın yeni takımı!
Trabzonspor yeni hocasını resmen açıkladı
Trabzonspor yeni hocasını resmen açıkladı
F.Bahçe'de yıldız isim kadro dışı kaldı!
F.Bahçe'de yıldız isim kadro dışı kaldı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yıldız futbolcunun mastürbasyon videosu sızdırıldı!
Yıldız futbolcunun mastürbasyon videosu sızdırıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!
Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!
A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
Okuyucu Yorumları 3 yorum
fatih terime tam yetki verilsin ,istekleri yapılsın ,kısıtlamaları kaldırılsın. o zama tam gaz devam...
Mustafa başkan sen ipin ucunuz zaten kaçırmıştın
super
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray yönetimi, seçim kararı aldığını açıkladı
Galatasaray'dan flaş haber! Seçime gidiliyor!
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Ali Akman savaşı! Kim kazanacak?
Bu sefer kim kazanacak? Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde...
Galatasaray'dan Hulk bombası! Bedavaya geliyor...
Galatasaray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer! Bedavaya gelecek
Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."
Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."
Türk futbolunun imparatoru Fatih Terim, üçüncü kez dalya dedi
Fatih Terim'den bir rekor daha!
Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı
G.Saray milli oyunculardan yoksun çalıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.