SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray yönetimi yeni sezonun ilk transferini yapmak üzere! Taraftarların istediği Hagi transferi için prensip anlaşmasına varıldı

Galatasaray yönetimi yeni sezonun ilk transferini yapmak üzere! Taraftarların istediği Hagi transferi için prensip anlaşmasına varıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.03.2024 15:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini bitirmek üzere... Sarı-kırmızılıların efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin oğlu ile görüşen Galatasaray yönetimi büyük ölçüde anlaşma sağladı. Taraftarların da çok istediği oyuncuların başında gelen Ianis Hagi'nin de Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Galatasaray yönetimi yeni sezonun ilk transferini yapmak üzere! Taraftarların istediği Hagi transferi için prensip anlaşmasına varıldı
Ianis Hagi

Ianis Hagi

ROM Romanya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Deportivo Alaves
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray yeni sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Bu yıl şampiyon olup, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara gidebilecek bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar ilk hamlesini yapıyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ HAGI İLE GÖRÜŞTÜ

GJ_hlKwXIAAo5fo

Dursun Özbek ve yönetimi, La Liga ekibi Alaves'te kiralık olarak forma giyen Ianis Hagi için düğmeye bastı. Genç oyuncuyla görüşüp söz kesen sarı-kırmızılılar prensip anlaşmasına vardı.

RANGERS İLE PAZARLIKLAR BAŞLADI

ianis-hagi-deportivo-alaves-1697104677-119039

Glasgow Rangers ile pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılıların 1.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyerek Ianis Hagi'yi kadrosuna katması bekleniyor. Bu transferde Ianis Hagi'nin babası Gheorghe Hagi'nin de etkili rol oynadığı gelen haberler arasında...

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da 10 yıl sonra bir ilk yaşandı!Almanya'da 10 yıl sonra bir ilk yaşandı!
Beşiktaş'ta Cenk Tosun dönemi sona eriyor!Beşiktaş'ta Cenk Tosun dönemi sona eriyor!
Yapılan seçimlerde oyunu Icardi'ye verdi!Yapılan seçimlerde oyunu Icardi'ye verdi!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray hagi sezon galatasaray yeni sezon
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga!

Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga!

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

Fenerbahçeli oyunculardan ligden çekilme oylaması!

Fenerbahçeli oyunculardan ligden çekilme oylaması!

Tarihe geçti! İbo Aslan rakibini nakavt etti

Tarihe geçti! İbo Aslan rakibini nakavt etti

Wout Weghorst Beşiktaş'a haber gönderdi!

Wout Weghorst Beşiktaş'a haber gönderdi!

Fenerbahçe, TFF'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor!

Fenerbahçe, TFF'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.