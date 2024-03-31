Galatasaray yönetimi yeni sezonun ilk transferini yapmak üzere! Taraftarların istediği Hagi transferi için prensip anlaşmasına varıldı

Galatasaray yeni sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Bu yıl şampiyon olup, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara gidebilecek bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar ilk hamlesini yapıyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ HAGI İLE GÖRÜŞTÜ

Dursun Özbek ve yönetimi, La Liga ekibi Alaves'te kiralık olarak forma giyen Ianis Hagi için düğmeye bastı. Genç oyuncuyla görüşüp söz kesen sarı-kırmızılılar prensip anlaşmasına vardı.

RANGERS İLE PAZARLIKLAR BAŞLADI

Glasgow Rangers ile pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılıların 1.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyerek Ianis Hagi'yi kadrosuna katması bekleniyor. Bu transferde Ianis Hagi'nin babası Gheorghe Hagi'nin de etkili rol oynadığı gelen haberler arasında...





