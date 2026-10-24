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Galatasaraylı Batrakov için beklenmedik açıklama! "Oynaması imkansız"

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkat çeken Aleksey Batrakov, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ancak İngiliz menajer Sean Glending, Rus yıldızın İngiltere'ye transfer ihtimaline ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaraylı Batrakov için beklenmedik açıklama! "Oynaması imkansız"
Burak Kavuncu
Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Barcelona ve Lille karşılaşmalarındaki performansıyla futbol gündemindeki yerini koruyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgilendiği öne sürülen genç oyuncu hakkında konuşan İngiliz menajer Sean Glending, Rus futbolcuların İngiltere'ye transferi konusunda dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

BATRAKOV AVRUPA'NIN DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

Galatasaraylı Batrakov için beklenmedik açıklama! "Oynaması imkansız" 1

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla öne çıkan Aleksey Batrakov, hem Türkiye'de hem de Rusya'da konuşulmaya devam ediyor. Barcelona'nın ardından Lille karşısında da gol sevinci yaşayan genç futbolcunun Avrupa'daki yükselişi dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınından Team Talk, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea'nin Batrakov'la ilgilendiğini öne sürmüştü. Siyasi nedenlerle yaz transfer döneminde PSG ve bazı İngiliz kulüplerine transferinin gerçekleşmediği iddia edilen oyuncunun, performansını sürdürmesi halinde Avrupa'daki seçeneklerinin artabileceği değerlendiriliyor.

RUS FUTBOLUNUN YÖNETİCİLERİNDEN BATRAKOV'A ÖVGÜ

Galatasaraylı Batrakov için beklenmedik açıklama! "Oynaması imkansız" 2

Rusya Premier Ligi Başkanı Aleksandr Alaev, genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Batrakov'un bir golle yetinmeyip ikinci golünü de atmasının sevindirici olduğunu belirten Alaev, oyuncunun formuna ve takımına uyumuna dikkat çekti.

Alaev, Batrakov'un yalnızca Rusya Premier Ligi'ne değil, ülke futbolunun tamamına katkı sağladığını ifade ederek genç yıldızın geleceğinin parlak olduğuna inandığını söyledi.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Mikhail Galaktionov da kulübün yetiştirdiği futbolcunun uluslararası arenadaki başarısından övgüyle söz etti. Galaktionov, Batrakov'un Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncuları arasında yer aldığını ve Şampiyonlar Ligi'nde bunu ortaya koyduğunu belirtti.

İNGİLİZ MENAJERDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Galatasaraylı Batrakov için beklenmedik açıklama! "Oynaması imkansız" 3

Rus haber sitesi Euro-Football.Ru'da yer alan habere göre İngiliz menajer Sean Glending, Batrakov'un Premier Lig ekipleriyle anılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaraylı Batrakov için beklenmedik açıklama! "Oynaması imkansız" 4

Rus oyuncunun İngiltere'ye transfer ihtimalini düşük gördüğünü belirten Glending, şu ifadeleri kullandı:

"Bence mevcut durumda, bir Rus oyuncunun İngiltere'ye gelmesi imkansız. Başka bir Avrupa kulübünden bile olsa."

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Anahtar Kelimeler:
transfer Rusya barcelona galatasaray lille Aleksey Batrakov
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