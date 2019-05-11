Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının 68. dakikasında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı.
Uzun süre acı içerisinde yerde kalan Emre Akbaba ayağının alçıya alınmasıyla birlikte sedye ile ambulansa taşındı ve hastaneye götürüldü.
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