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Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.05.2019 17:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız ismi Emre Akbaba'nın Çaykur Rizespor maçının 68. dakikasında ayağı kırıldı.

Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının 68. dakikasında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı.

Uzun süre acı içerisinde yerde kalan Emre Akbaba ayağının alçıya alınmasıyla birlikte sedye ile ambulansa taşındı ve hastaneye götürüldü.

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