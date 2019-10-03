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Galatasaraylı Falcao ve Fenerbahçeli Vedat Muriç ok attı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) düzenlediği, dördüncü Etnospor Kültür Festivali bugün başladı. Festivalin en renkli davetlileri Fenerbahçeli Vedat Muriç ve Galatasaraylı Falcao oldu. Muriç, kaptanı Emre Belözoğlu ile festivale gelirken, Falcao ise kaptanı Muslera ile katıldı.

Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalin açılış konuşmasını DEK Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Atatürk Havalimanı'ndaki festivalin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, DEK Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği, dördüncü Etnospor Kültür Festivalinde bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapılacak. Dört gün sürecek festival, 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

"KENDİ KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

DEK Başkanı Bilal Erdoğan Konuşmasına festivalin sloganı ile başlayarak, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Çünkü bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize, kendi estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız ki, biz gelecekte de biz olamaya devam edebilelim. Aksi takdirde başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız. Kendi kimliğimizi, kendi binlerce yıldan getirdiğimiz özelliklerimizi, güçlü taraflarımızı kaybetmek ile karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.

FALCAO VE VEDAT MURİÇ OK ATTILAR

Festivalin en renkli davetlileri Fenerbahçeli Vedat Muriç ve Galatasaraylı Falcao oldu. Muriç, kaptanı Emre Belözoğlu ile festivale gelirken , Falcao ise kaptanı Muslera ile katıldı. İki futbolcunun ok atışları büyük bir dikkatle izlendi.

FALCAO MU, MURİÇ Mİ ?

Etnospor Kültür Festivali bütün heyecanı ile başlarken DEK Başkanı Bilal Erdoğan'a Süper Lig'den de bir soru yöneltildi. Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarlarının Falcao-Muriç kıyası Erdoğan'a da sorulurken; "Daha çok izleyemedim, biraz oynasınlar bakalım" cevabını verdi.

BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULAR AVRUPA MAÇINA RAĞMEN BU ÖNEMLİ ORGANİZASYONA DESTEK VERDİ

Etnospor Kültür Festivali bugün başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Borussia Mönchengladbach'ı konuk eden olan Başakşehir takımından Arda Turan ve Gökhan İnler, organizasyonun açılışında bulunarak destek verdiler. Kısa bir süre atlı gösterileri ve müsabakaları izleyen milli futbolcular sonra kampa katılmak üzere ayrıldılar.

FUTBOLUN ÖNDE GELEN İSİMLERİ FESTİVALDE

Öte yandan futbolda iz bırakmış isimlerden Rıdvan Dilmen, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Aurelıo, Ogün Temızkanoğlu, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin gibi isimler de festivale katılarak 12 geleneksel spor dalındaki müsabakaların farkındalığı için katkı yaptılar.

12 GELENEKSEL SPOR DALI MÜSABAKALARI ve ARJANTİN'İN "PATO" OYUNU DA BU FESTİVALDE

Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer alacağı festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı 'pato'nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

GELENEKSEL LEZZETLER DE YER ALIYOR

Geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlenen festivalde 4 gün boyunca ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova,Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna,Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetlerini deneyimleyebilecek. 16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, festivalin Evrensel Tatlar alanında ziyaretçilerle buluşacak.


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Anahtar Kelimeler:
falcao Fenerbahçe Galatasaray Etnospor Vedat Muriç

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ya hak diye diye memleket gitti
bu nasıl resim yav gerçek değil gibi
Bilal oğlan hangi dalda spor yapiyor merak ettim yada hangi sıfatla orada ??
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