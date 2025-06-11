SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaraylı Frankowski'den Fenerbahçeli Szymanski'ye şampiyonluk sürprizi! Polonya milli takımında olanlar oldu…

Polonya Milli takımının Dünya Kupası elemeleri için bulunduğu kampta Galatasaray forması giyen Przemyslaw Frankowski, Sebastian Szymanski'ye yaptığı şampiyonluk göndermesi sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaraylı Frankowski'den Fenerbahçeli Szymanski'ye şampiyonluk sürprizi! Polonya milli takımında olanlar oldu…
Burak Kavuncu
Przemyslaw Frankowski

Przemyslaw Frankowski

POL Polonya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Polonya’nın Dünya Kupası elemeleri için oynayacağı maçlar öncesinde sarı-kırmızılı oyuncu Przemyslaw Frankowski, arkadaşı Fenerbahçeli Szymański’nin dolabına Galatasaray Store poşeti koydu ve ikili arasında gülüşmeler yaşandı.

EĞLENCELİ ANLAR

Haber-İç-Görsel_3000

Poşeti gören Fenerbahçeli Szymanski gülümserken ikili arasında şakalaşmalar oldu. Galatasaraylı futbolcu takım arkadaşı Szymanski'ye, "Seba otur sana şampiyonluk kutlamalarımız izleteyim" derken Szymanski bu sözlere gülerek, "Canlı izledim" şeklinde karşılık verdi.

İŞTE O ANLAR...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ve İstanbul'dan ayrıldı! İşte giderken ardında bıraktığı mektup...Ve İstanbul'dan ayrıldı! İşte giderken ardında bıraktığı mektup...
'VAR' hakemlerinin maç başı ücretleri açıklandı!'VAR' hakemlerinin maç başı ücretleri açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Polonya fenerbahçe galatasaray Sebastian Szymanski Przemyslaw Frankowski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti!

Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti!

'Altını değil onu takip edin, sizi zengin edebilir uyarımız vardı'

'Altını değil onu takip edin, sizi zengin edebilir uyarımız vardı'

Tüm dünyada son dakika olarak geçti! G.Saray'dan F.Bahçe'ye sezonun ilk çalımı...

Tüm dünyada son dakika olarak geçti! G.Saray'dan F.Bahçe'ye sezonun ilk çalımı...

G.Saray'dan resmi açıklama geldi! Osimhen için görülmemiş teklif

G.Saray'dan resmi açıklama geldi! Osimhen için görülmemiş teklif

Son yılların en gergin maçı! Merih'i de Kerem'i de çıldırttılar...

Son yılların en gergin maçı! Merih'i de Kerem'i de çıldırttılar...

Florian Wirtz, 150 milyon Euro karşılığında Liverpool'da!

Florian Wirtz, 150 milyon Euro karşılığında Liverpool'da!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.