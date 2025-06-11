Galatasaraylı Frankowski'den Fenerbahçeli Szymanski'ye şampiyonluk sürprizi! Polonya milli takımında olanlar oldu…

Polonya’nın Dünya Kupası elemeleri için oynayacağı maçlar öncesinde sarı-kırmızılı oyuncu Przemyslaw Frankowski, arkadaşı Fenerbahçeli Szymański’nin dolabına Galatasaray Store poşeti koydu ve ikili arasında gülüşmeler yaşandı.
Poşeti gören Fenerbahçeli Szymanski gülümserken ikili arasında şakalaşmalar oldu. Galatasaraylı futbolcu takım arkadaşı Szymanski'ye, "Seba otur sana şampiyonluk kutlamalarımız izleteyim" derken Szymanski bu sözlere gülerek, "Canlı izledim" şeklinde karşılık verdi.
:boom:Frankowski şaka yapmak amacıyla Sebastian Szymanski'nın dolabına Gs Store poşeti koydu. pic.twitter.com/3P19w5YLPJ— Mynet Spor (@mynetspor) June 11, 2025
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