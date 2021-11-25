Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu 8 kulüp izlemeye geliyor

Fransa'dan Lille ve Lyon, Almanya'dan Stuttgart, Wolfsburg ve Frankfurt, İtalya'dan Roma ve Atalanta ile İspanya'dan Valencia'nın gözü Kerem'de olacak.

TEKLİF KESİN OLARAK GELECEK

Bu 8 kulübün scoutlarının Marsilya maçı için akreditasyon yapacağı gelen bilgiler arasında. Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ SÖZLEŞME GELİYOR

Gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar kısa süre içinde genç futbolcuyla yeni sözleşme yaptığını duyunacak. Kerem'in sözleşmesine serbest kalma bedeli de konulacak.

6 GOL, 4 ASİST

Bu sezon 23 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu, 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.



