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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu 8 kulüp izlemeye geliyor

25.11.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Genç futbolcuyu, Marsilya mücadelesinde 8 kulübün izleyeceği öğrenildi.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu 8 kulüp izlemeye geliyor
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fransa'dan Lille ve Lyon, Almanya'dan Stuttgart, Wolfsburg ve Frankfurt, İtalya'dan Roma ve Atalanta ile İspanya'dan Valencia'nın gözü Kerem'de olacak.

TEKLİF KESİN OLARAK GELECEK

Bu 8 kulübün scoutlarının Marsilya maçı için akreditasyon yapacağı gelen bilgiler arasında. Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ SÖZLEŞME GELİYOR

Gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar kısa süre içinde genç futbolcuyla yeni sözleşme yaptığını duyunacak. Kerem'in sözleşmesine serbest kalma bedeli de konulacak.

6 GOL, 4 ASİST

Bu sezon 23 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu, 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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