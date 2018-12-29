G.Saray'da yeni ayrılık! Garry'den sonra...

İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaraylı Maicon'a Al-Ittihad Cidde talip oldu

Galatasaray'da sezon başında Al Hilal'e transferi gerçekleşmeyen Maicon'a yeni bir talip çıktı.

Sarı-kırmızı takımda iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılacak isimlerden olduğu konuşulan Maicon için flaş gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre, Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad Cidde, Maicon için Galatasaray'a teklifini iletti.

Garry Rodrigues için Galatasaray'a teklif yapan Al-Ittihad'ın, Maicon için de teklifini yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın 30 yaşındaki Brezilyalı stoperi için Al-Ittihad'ın 5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, Maicon için henüz cevabını vermediği kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray'da 20 resmi maçta 1,487 dakika süre alan Maicon, 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.