G.Saray'da yeni ayrılık! Garry'den sonra...

İşte transfer gelişmesinin detayları...
Galatasaraylı Maicon'a Al-Ittihad Cidde talip oldu
Galatasaray'da sezon başında Al Hilal'e transferi gerçekleşmeyen Maicon'a yeni bir talip çıktı.
Sarı-kırmızı takımda iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılacak isimlerden olduğu konuşulan Maicon için flaş gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre, Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad Cidde, Maicon için Galatasaray'a teklifini iletti.
Garry Rodrigues için Galatasaray'a teklif yapan Al-Ittihad'ın, Maicon için de teklifini yaptığı ortaya çıktı.
Galatasaray'ın 30 yaşındaki Brezilyalı stoperi için Al-Ittihad'ın 5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, Maicon için henüz cevabını vermediği kaydedildi.
Bu sezon Galatasaray'da 20 resmi maçta 1,487 dakika süre alan Maicon, 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.
Fatih Terim'in zaman zaman yedek bıraktığı Maicon'un, Ocak ayında ayrılacağı konuşulmaya başlanmıştı.
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