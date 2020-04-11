Galatasaraylı Mariano ülkesine dönmek istiyor!

Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncusu Mariano, verdiği röportajda ailesinin ve kendi isteğinin ülkesine dönmek olduğunu söyledi, ayrılık mesajını yolladı. "EN SON TÜRKİYE DURDURDU" Evden çıkmıyoruz şu anda. Türkiye ligleri en son durduran ülke oldu. 29 Mart'ta son maçımız vardı ve oyuncular sayesinde oynanmadı. İstanbul gibi büyük bir şehirde, sokaklarda neredeyse hiç insan yok. "NE ZAMAN DÖNECEĞİMİZ BELLİ DEĞİL" Henüz ne zaman geri döneceğimiz belli değil. Benden evde kalmamı ve yolculuk yapmamamı istediler. Kalabalıklardan kaçınıyoruz ve evde tek başımıza çalışıyoruz. Kulübün getirdiği spor malzemeleriyle idmanlara devam ediyoruz. Şişmanlamamak için de dikkatli olmam lazım. "TARAFTARLAR ÇOK FANATİK" Taraftarlar çok fanatik. Merkezde bir yerlerde gitmek çok zor. Bir şapka takarak dolaşmak zorunda kalıyorum. İnsanlar seni görünce bağırıp çağırmaya, heyecanlanmaya başlıyor. 3. yılım burada ve 2 yıl üst üste şampiyon oldum. Stadın atmosferinden çok etkileniyorum. "FUTBOLU ÇOK SEVİYORLAR" İnsanlar futbolu çok seviyor. 21 Şubat'ta Fenerbahçe'yi 3-1 yendik ve sosyal medyada sürekli videolar dolaşıyordu. Büyük reaksiyon nedeniyle gerçekten etkileniyorsun.

"ORADA BİR GEÇMİŞİM VAR" Fluminense çok büyük bağlılığım olan bir kulüp. Orada bir geçmişim var. 2010'da şampiyonluk kazandık. Eğer Fluminense'den bir teklif gelirse çok heyecanlanırım, otururuz ve konuşuruz. "MUSLERA VE MARCAO EN İYİ ARKADAŞLARIM" Galatasaray'da dil biraz işleri zorlaştırıyor. Ancak bir tercüman var, herkesle iyi anlaşıyorum. Marcao ve Muslera en iyi arkadaşlarım. "DANI ALVES'TEN İYİ OLMAK İSTİYORUM" Sevilla'ya gittiğimde, birçok insan bana Dani Alves'i soruyordu. Ben yeni Dani Alves olmak istemediğimi, daha fazlasını yapmak istediğimi söyledim. O harika bir oyuncu. Sao Paulo'da 10 numara oynuyor şimdi, onu öyle görmek harika. Beni en çok etkileyen oyuncuların başında geliyor. "BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN DECO'YDU" Birçok oyuncuyla birlikte oynadım ancak beni en çok etkileyen Deco'ydu. Çılgın bir oyuncuydu. İkinci sırada ise Conca'yı seçerim. Birlikte oynadığım en iyi iki oyuncu onlardı. "EN İYİSİ NEYMAR'DI" Karşılaştığım en iyi oyuncu Neymar'dı. Ortadan mı, soldan mı, sağdan mı gidecek bilemiyorsun. Şimdi biraz stilini değiştirdi, daha çok top ayağında oynuyor. Barcelona'dayken onu tutmak imkansızdı. "AMACIM BREZİLYA'YA DÖNMEK" Amacım Brezilya'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de bunu istiyor, bizim amacımız bu. Şu anda anın tadını çıkarıyorum, Galatasaray'da son 10 maçta 5 asistim var ve bu sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için harika.

"HER TAKIMA KAPIM AÇIK" 4 yıl daha iyi seviyede oynayabilecek fiziksel yeterliliğim var. Brezilya'da bazı kulüplerle konuştum, etik açıdan doğru olmayacağı için hangileri olduğunu söylemeyeceğim. Sözleşmemin son senesinde olduğum için, benimle konuşmak isteyen her takıma kapım açık. "HOCAM CUCA, BENİ İSTEDİ AMA..." Fluminense'den hocam Cuca, beni çok beğenir ve Sao Paulo'da beni istedi. 2019'un Şubay ayında, oraya gitmek isteyip istemediğimi sordu ancak Galatasaray'da 1,5 yıl daha sözleşmem vardı ve ayrılma ihtimalim yoktu.

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