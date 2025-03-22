Galatasaraylı o oyuncu için flaş transfer gelişmesi! Eski oyuncu açıkladı... "Gelmek istiyor"

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın adı uzun süredir Arjantin kulübü Boca Juniors ile anılırken, konuya ilişkin açıklama geldi.

"GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Boca Juniors’ın eski futbolcularından Sergio Martinez, konuşmasında Torreira’nın Boca’ya transfer olmak istediğini ifade etti. Martinez konuşmasında, “Torreira gelmek için can atıyor, her zaman Boca Juniors’ın radarında. Ancak, Boca’ya gelmek için fedakarlık yapmak zorunda. Avrupa’da çok yüksek maaş alıyor. Buna karşın kulüp de (Boca) çok fazla para vermeli.” Dedi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile Mayıs 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli oyuncunun piyasa değeri ise 13 milyon Euro. Torreira bu sezon Sarı-kırmızılı forma ile 1 gol ve 4 asist kaydetti.