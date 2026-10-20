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Galatasraay'a Lille maçı öncesi bir iyi bir kötü haber!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45’te oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu duyurulurken, sakatlığı devam eden Rafael Leao listede yer almadı.

Galatasraay'a Lille maçı öncesi bir iyi bir kötü haber!
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanına çıkacak Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.

SİNGO KADROYA GERİ DÖNDÜ

Galatasraay a Lille maçı öncesi bir iyi bir kötü haber! 1

Galatasaray’da Lille karşılaşması öncesinde sakat oyuncuların durumu gündeme geldi. Sakatlığı nedeniyle Fransa kafilesine alınmayan Rafael Leao, kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Bir süredir takımdan ayrı kalan Wilfried Singo ise sakatlığını atlatmasının ve takımla çalışmalara başlamasının ardından kamp kadrosuna dahil edildi.

GALATASARAY’IN LİLLE MAÇI KAMP KADROSU

Galatasraay a Lille maçı öncesi bir iyi bir kötü haber! 2

Sarı-kırmızılı ekibin Fransa deplasmanı için belirlenen kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo ve Mario Lemina.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray lille şampiyonlar ligi Wilfried Singo Rafael Leao
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