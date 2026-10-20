Galatasraay'a Lille maçı öncesi bir iyi bir kötü haber!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanına çıkacak Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray’da Lille karşılaşması öncesinde sakat oyuncuların durumu gündeme geldi. Sakatlığı nedeniyle Fransa kafilesine alınmayan Rafael Leao, kritik mücadelede forma giyemeyecek.
Bir süredir takımdan ayrı kalan Wilfried Singo ise sakatlığını atlatmasının ve takımla çalışmalara başlamasının ardından kamp kadrosuna dahil edildi.
Sarı-kırmızılı ekibin Fransa deplasmanı için belirlenen kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo ve Mario Lemina.
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