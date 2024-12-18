Galatasray'ın eski yıldızından Dybala transferine engel! Kendisi ile özel olarak görüştü... 'Oraya gitme'

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da listenin 1 numaralı ismi Dybala olurken, Sarı-Kırmızılılar tecrübeli isim için günden güne myol katediyor.

Sarı-Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için girişimler sürüyor.

MENAJERİ DERBİDEYDİ

31 yaşındaki Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın menajeri Carlos Novel, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu’nun davetlisi olarak ile sarı kırmızılı takımın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı Rams Park Stadı'ndan izlediği öğrenilirken, görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY'I KÖTÜLEDİ

Tüm bunlar yaşanırken, Dybala transferinde hiç beklenmedik bir engel ortaya çıktı. Daha önce Galatasaray'da yarım sezon Galatasaray forması giyen İspanyol sol bek Angelino'nun takım arkadaşı Dybala ile özel olarak görüştüğü ve kendisini takımda tutmak için Sarı-Kırmızılılar'ı kötüleyerek sakın oraya gitme dediği öğrenildi.