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Galatasray'ın eski yıldızından Dybala transferine engel! Kendisi ile özel olarak görüştü... 'Oraya gitme'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.12.2024 14:44
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak için son günlerde yoğun çaba gösterdiği Dybala transferinde hiç beklenmedik bir engel ortaya çıktı. Buna göre Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızlarından ve yalnızca yarım sezon forma giymesinin ardından gönderilen Angelino, Dybala'yı takımda tutabilmek adına kendisiyle görüştü. İşte detaylar...

Galatasray'ın eski yıldızından Dybala transferine engel! Kendisi ile özel olarak görüştü... 'Oraya gitme'
Paulo Dybala

Paulo Dybala

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Roma
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Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da listenin 1 numaralı ismi Dybala olurken, Sarı-Kırmızılılar tecrübeli isim için günden güne myol katediyor.

Sarı-Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için girişimler sürüyor.

MENAJERİ DERBİDEYDİ

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31 yaşındaki Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın menajeri Carlos Novel, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu’nun davetlisi olarak ile sarı kırmızılı takımın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı Rams Park Stadı'ndan izlediği öğrenilirken, görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY'I KÖTÜLEDİ

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Tüm bunlar yaşanırken, Dybala transferinde hiç beklenmedik bir engel ortaya çıktı. Daha önce Galatasaray'da yarım sezon Galatasaray forması giyen İspanyol sol bek Angelino'nun takım arkadaşı Dybala ile özel olarak görüştüğü ve kendisini takımda tutmak için Sarı-Kırmızılılar'ı kötüleyerek sakın oraya gitme dediği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Roma Paulo Dybala son dakika angelino galatasaray
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Angelino GS ye ne verdi de alamadı ki kötülüyormuş. Geldi 6 ay yattı parasını aldı ve gitti. Nankör adam..!
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