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  4. 10 bin dolar nafaka alıyor! Cem Yılmaz'ın eski karısı Ahu Yağtu'ya dava sorulunca...

10 bin dolar nafaka alıyor! Cem Yılmaz'ın eski karısı Ahu Yağtu'ya dava sorulunca...

16.01.2024 10:45 | Son Güncelleme:
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Yeni gösterisinin bilet fiyatlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz'ın eski eşiyle olan nafaka davası da devam ediyor. "Nafaka davası henüz sonuçlanmadı" diyen Ahu Yağtu sorulara bakın nasıl cevap verdi.

10 Mart 2012'de evlenen Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çifti, 31 Aralık 2013'te boşanmıştı. Yılmaz, boşandıktan sonra eski eşiyle nafaka krizi yaşamıştı.


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Cem Yılmaz'ın nafakayı, 10 bin dolardan mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmesinin ardından Yağtu, karara itiraz etmiş ve İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ahu Yağtu’nun itirazını kabul eden İstinaf Mahkemesi, nafakayı tekrar 10 bin dolar olarak düzenlemişti.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ahu Yağtu, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yağtu, "Alışveriş yapmaya geldim ama bir şey beğenemedim. Gördüğünüz gibi elim boş çıktım" dedi.

Ahu Yağtu, muhabirlerin, "Oğlunuz Kemal'in, eski eşiniz Cem Bey'in tatilde size eşlik etmesi yönünde isteği oldu mu?" sorusuna, "Öyle bir isteği olmadı" yanıtını verdi.

Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili soruları ise, "Nafaka davası henüz sonuçlanmadı. Dava süreci devam ediyor. Kendisine de sorarsınız karşılaştığınızda" diyerek cevapladı.

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın, Levent’teki villasını satışa çıkardığı iddia edilmişti. Yılmaz sosyal medya hesabından duruma tepki göstermişti.

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Cem Yılmaz ele
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