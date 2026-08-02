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Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

“Yalancı Yarim” dizisindeki 'Naz' karakteriyle hafızalara kazınan Merve Sevi artık ekrandan uzakta. Kısa süre önce 39 yaşına basan Merve Sevi'nin tatil pozlarına beğeni yağdı.

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

2000'li yıllarda ekranlarda yayınlanan ve büyük bir beğeni kazanan 'Yalancı Yarim' dizisinde Barış Akarsu ile birlikte oynayan Merve Sevi gözlerden uzakta bir hayat sürüyor.

'Yalancı Yarim'den sonra 'Doktorlar' ve 'Hayat Bilgisi' gibi yapımlarla da büyük bir popülerlik kazanan Merve Sevi şimdilerde ekrandan da uzak duruyor.

Yalancı Yarim in Naz ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı 1
Son olarak tatil paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çeken Merve Sevi güzelliğiyle hayranlarından tam not aldı.

Yalancı Yarim in Naz ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı 2

Merve Sevi artık ekranda olmasa da tiyatro ile sevenleriyle buluşuyor.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Merve Sevi son yıllarda bir hayli zayıflamıştı. Bu konuda şunları söylemişti:

Yalancı Yarim in Naz ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı 3

"Valla hiç yemiyorum, bildiğiniz aç dolaşıyorum. Haberlerde ben demişim gibi çıkmış ama ben öyle bir kelime kullanmadım. Ben az yiyorum, 3-4 öğün yemek yiyerek zayıflamıyorum. Öyle zayıfladığını iddia edenlere de inanmıyorum, protein ağırlıklı ve yeşil gıdalar ile beslenip bol su içiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Merve Sevi
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