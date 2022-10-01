YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. 12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

01.10.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde organize edilen 12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı.

Elbistan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyona, Kavaktepe Mahallesi'nden start aldı. 8 kategoride koşulan şampiyona, 100 kilometrelik parkurla tamamlanacak.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, gazetecilere, 26 sporcunun koşacağı parkurun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün önlemlerin alındığını söyledi.

Şampiyonanın gece saatlerinde tamamlanmasının beklendiğini belirten Vural, yarışların Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Elbistan Belediyesi katkılarıyla 12 yıldır düzenlendiğini dile getirdi.

Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir de bu tür etkinliklerin her zaman destekçisi olduklarını belirterek, bu tür organizasyonlarla ilçeyi daha fazla tanıtmak istediklerini kaydetti.

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Elbistan

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:20
Öğle
12:27
İkindi
15:47
Akşam
18:24
Yatsı
19:39
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.