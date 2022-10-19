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14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü gerçekleştirilecek

19.10.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü gerçekleştirilecek

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenecek "14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu"nun tanıtımı gerçekleştirildi.

Tarsus Yarenlik Alanı'nda düzenlenen tanıtıma, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maratona katılacak bazı sporcular ve diğer ilgililer katıldı.

Burada konuşan Seçer, kayıtların halen sürdüğü maratona çok sayıda sporcunun katılacağını belirtti.

Seçer, "Koşmak isteyen vatandaşlarımız pazar gününe kadar kayıtlarını yaptırabilir. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

​​​​​​​23 Ekim Pazar günü düzenlenecek maratonda 21 kilometrelik koşu ile 3 kilometrelik halk koşusu yapılacak.

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü gerçekleştirilecek

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü gerçekleştirilecek

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu tanıtım toplantısı

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu tanıtım toplantısı

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu tanıtım toplantısı

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu tanıtım toplantısı

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu tanıtım toplantısı

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu tanıtım toplantısı

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu tanıtım toplantısı

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu tanıtım toplantısı

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Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Mersin tanıtım

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