Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Bursa'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü" ile başlayan program kapsamında Heykel Valilik binası önünde toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Program, İstiklal Marşı'nın ardından mehter takımı konseri, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, törende yaptığı konuşmada, eylemlerini dini bir görüntü altında sürdüren, milletin inanç ve sadakatinden nemalanan hain FETÖ örgütünün alçakça kalkışma girişiminin, 6 yıl önce, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletin feraseti, cesareti ve kahramanlığı ile bertaraf edildiğini anımsattı.

Milletlerin kaderlerinde dönüm noktaları olduğunu dile getiren Canbolat, şöyle konuştu:

"Bu millet zaman zaman darbe denilen imtihanlarla sınandı. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde birçok kez, fiili olarak yönetime el koyma veya muhtıralarla yönetimin değiştiği darbelerle karşılaşmıştır. Emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşen bu eylemler, 15 Temmuz 2016'da başka bir içerikle bir kez daha sahneye konulmuştur. 15 Temmuz 2016 kalkışması, diğer darbe girişimlerinden farklı olarak kahraman Türk halkının direnişi sayesinde bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direniş, ulusun birlik ve beraberliği uğruna verdiği bir bağımsızlık mücadelesidir."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasının ardından ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara koşup meydanları doldurarak iradelerine sahip çıktıklarını belirterek, "Darbeye kalkışan FETÖ PDY'ye karşı halkımızın verdiği tepki, şanlı tarihimize yeni kahramanlıklar eklerken, demokrasi tarihini yeniden şekillendirecek ve dünyaya örnek olacak bir destan yazıldı. 15 Temmuz sonrasında milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet kavramları etrafında nasıl bir bütün olunacağını tüm dünyaya gösterdi." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de o karanlık gecede yüzlerce ve binlerce kahramanlık hikayesi yazıldığını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasının ekranlara yansıtıldığı alanda vatandaşlar, konuşmayı uzun süre alkışladı.

Törene milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentteki tüm camilerden sela okundu.

- Eskişehir

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Meydanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasını takip etti.

Programa Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Erol Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, bugünün, 15 Temmuz 2016 tarihinde milleti iradesine yönelik gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve tarihin en önemli dönüm noktalarından birinin yıl dönümü olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza attığını ifade eden Vali Ayyıldız, şunları söyledi:

"Bu millet 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek bu ulvi amacın gerçekleştiricisi olmuştur. Kutsal vatan toprakları uğrunda cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla kalplerimizde mümtaz yerini alan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi ebediyen unutmayacağız. Kıymetli hatıraları müreffeh bir gelecek yolunda emin adımlarla ilerlerken bizlere güç verecektir. Onların aziz hatıraları önünde söz veriyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici düşmanlarına karşı ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye tarihinde değişik örneklerini gördükleri klasik darbelerden bir yönüyle ayrıldığını ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Her ne kadar 27 Mayıs, 12 Eylül'de dış parmak söz konusu ise de bu darbelerin hiçbirinde bu dış operasyon unsuru bu kadar net, açık, bu kadar göz göre göre kendini belli etmemiştir. Nitekim, hatırlarsanız burada bundan önce yaptığımız 5 anma toplantısında da onların bu özelliğine, bu girişimin nasıl bir istihbarat operasyonu da olduğuna, bunun Türkiye'de meşru yönetimi değiştirmenin ötesinde bir işgal girişimi olduğuna, bu işgalin de yabancı merkezlerde planlandığına ve 15 Temmuz gecesi harekete geçirilen unsurların işte o yabancı merkezlerden yönetilen derivatif ajanlar olduklarını burada vurguladık."

Milletvekili Avcı, 3 gün önce bizzat ABD'nin ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın CNN International televizyonunda yaptığı konuşmaya da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"John Bolton, açık açık dedi ki 'evet bugüne kadar Amerika dışından pek çok darbe girişiminde aktif rol almış bir adam olarak söylüyorum ki bu darbeler öyle geri zekalıların yapacağı işler değildir. Uzun hazırlık süreçleri gerektirir.' Dolayısıyla uzun hazırlıklardan sonra sahnelenen ve Türkiye'den de bir takım geri zekalıları operasyonel amaçlarla devşiren bir yabancı güçten söz ediyoruz."

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ise FETÖ maşasının, devşirdiği personeli ile devletin ordusunu, silahını, milletin üzerine doğrultulması ve ateşlemesinin bardağı taşıran son damla olduğunu bildirdi.

Türk milletinin asil kanında mevcut olan gücü ve imanıyla bu hıyanetin bertaraf edildiğini belirten Sazak, şunları söyledi:

"Bu toprakların Türk yurdu İslam beldesi olduğu cihana bir kez daha zikredilmiştir. Yenikapı ruhuyla birlik, beraberlik pekiştirilmiş, Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu Cumhur İttifakı Türkiye'nin kalkınması, huzuru, güvenliği ve bekası için görev yüklenmiştir. Bu birlik, devletin ebedi müddet varlığı Kızıl Elma ülküsünün teminatıdır. Bu birlikten rahatsız, küfür ehli olacak, şer odakları masalarda toplanacak, artı altı birle bitmeyecektir. Ama artık necip Türk milleti uyanmış, harekete geçmiştir."

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da Türkiye'nin son 65 yılında, çeşitli darbe ve muhtıralar yaşandığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarı demokratik yollarla değiştiremeyenler, küresel güçlerden cesaret alarak, ülkemizde darbeye kalkışmışlardır ve demokrasi tarihimizde ve kültürümüzde, çok büyük yaralar açmışlardır. Bunun en son örneği de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanmıştır. Asker kıyafeti giymiş bir kısım terörist, demokratik usullerle gerçekleştirilen seçimle, işbaşına gelen hükümeti devirmek ve yönetimi ele geçirmek için darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, TÜRKSAT gibi ülkenin en mahrem, en kutsal ve en önemli yerleri bombalanmıştır. Yine bu hain saldırıları, devletin uçağı, helikopteri, tankı, topu, zırhlı araçları ve düşman için kullanılmak amacıyla alınan, askeri mühimmat ve mermiler ile yapmışlardır."

FETÖ'cü hainlerin yaptığı darbe girişiminin, asil milletin kararlı duruşuyla, devletine bağlı polis ve askeri güçleriyle birlikte, omuz omuza verdiği mücadele ile engellendiğini ve bir kez daha, demokrasi zaferinin kazanıldığını kaydeden Çalışkan:

"15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ'cü hainler karşısında, kanlarıyla, canlarıyla destan yazan şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, gösterdikleri kahramanlık, cesaret ve fedakarlıkları için, bütün milletimiz adına, şükranlarımızı sunuyor, Allah'tan sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Uzun yıllardır sinsi bir şekilde, devleti ele geçirme planı yapan paralel devlet yapılanması FETÖ'cü hainlerin yaptıkları karşısında milletimiz, canından daha çok sevdiği çocuklarından vazgeçmiş, buna rağmen, devletinin ve milletinin esaretine, hainlerin eline geçmesine izin vermemiştir."

Vali Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "Türkiye Aşkına Resim ve Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yaptı.

Törende ayrıca Vali Erol Ayyıldız'a milli sporcular tarafından sancak bayrağı teslim edildi.

- Kütahya

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Programda konuşan Kütahya Valisi Ali Çelik, milletin üstünde hiçbir gücün olamayacağını belirterek,"15 Temmuz öncesini ve sonrasını iyi analiz etmeliyiz. O gece içimizdeki hainler deşifre olmuş, gerçekler ortaya çıkmıştır. Hiçbir şey 15 Temmuz'dan önceki gibi olmayacak; çünkü hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Vekili Abdullah Damcı’nın da konuşma yaptığı program Türk Halk Müziği sanatçısı Atilla Yılmaz'ın konseriyle devam etti.

- Bilecik

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, şehitler adına saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kemal Kızılkaya, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Ceceloğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve kurum temsilcileri, 15 Temmuz Şehitleri'nin isimlerinin bulunduğu bölüme karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar Türk bayraklarıyla yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri Sancak Koşusu'na katılan sporcular tarafından Vali Kemal Kızılkaya'ya Türk bayrağı teslim edildi. Kızılkaya, sporculara teşekkür belgesi takdim etti.

Daha sonra Küre Mehteran Bölüğü tarafından konser verildi. Etkinlikte kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından stantlar açıldı.

Etkinlikte ayrıca Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında çektiği fotoğraflar alanda sergilendi.

- Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mehteranlar eşliğinde Gazipaşa Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirildi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, 15 Temmuz şehitleri için dualar etti.

Programda bir konuşma yapan Yalova Valisi Muammer Erol, darbe girişimine milletin iradesiyle karşı koyulduğunu söyledi.

Erol, vatandaşların demokrasi zaferine imza attıklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu milletin, inandığı, güvendiği liderinin işaretiyle doldurduğu meydanlarda bu hain terör çetesine ve sahiplerine söyleyecek sözü, vereceği ders vardı. Hain mankurtlar çetesinin başlattığı saldırı, Allah'ın izniyle gün doğmadan hezimete uğratıldı. Millet bir demokrasi zaferine imza attı. Milletimiz 'vatan bizim, uğruna verilen, verilecek canlar bizim, pranga vurulamayacak, köleleştirilemeyecek irade bizim' demiştir."

Anma programına AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkanı Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kamu kurumu müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı programda, 6 yıl önce yaşanan darbe girişiminde şehit olanlar anılırken, kalkışmaya karşı kazanılan zafer kutlandı.

Etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı, daha sonra darbe girişiminin engellenmesinin yer aldığı video gösterildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 6 yıl önce yaşanan darbe girişiminin unutulmaması, meydanların dolu kalması gerektiğini söyledi.

Şıldak, 15 Temmuz'un, Kurtuluş Savaş'ı olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokrasi zaferinin yaşandığı 6'ncı yıl dönümünü kutladığımız demokrasi bayramı. Türkiye aşkına, demokrasi uğruna, vatan uğruna, millet uğruna, özgürlük uğruna, milli irade uğruna, bayrak uğruna milli ve manevi değerlerimiz uğruna bir milletin savaşıdır, direnişidir, ayakta kalma mücadelesidir 15 Temmuz. Ve emperyalist güçlerin kullandığı bir piyon örgütün terör örgütüne dönüşmüş bir yapının Türkiye'de devleti ve milletin birliğini ortadan kaldırma girişiminin engellendiği gecedir. 15 Temmuz bir Çanakkale'dir. 15 Temmuz Kurtuluş Savaşı'dır. 15 Temmuz, Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in sahiplenişidir. 15 Temmuz ülkemizin maruz kaldığı her tür terör saldırısının, her tür iç ve dış mihrakın tehdit ve saldırılarının, kuvvetli bir şekilde, milletimiz tarafından devletimizin sağlam güçleriyle karşı konulduğu ve o gün yok edildiği yokluğa mahkum edildiği tarihtir."

Etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise 15 Temmuz şehitlerini asla unutmayacaklarını aktardı.

Hep birlikte olmak zorunda olduklarını ifade eden Yılmaz, "Allah millete öyle bir daha yaşatmasın ama unutturmasın da. Şehitlerimiz bedel ödedi. Şimdi onların yalnızlıklarını çeken evlatları var. Ama biz öyle bir liderle yol arkadaşlığı yapıyoruz ki Allah'ın izniyle bu milleti muasır medeniyetlerin en üst seviyesine çıkarmak için tüm gayretini gösteriyor ve demokrasinin ne olduğunu, halk iradesinin ne olduğunu dünyaya gösterecek konuşmayı ve eylemleri yaptı." dedi.

Etkinlikte, o gece babası Ramazan Konuş'u şehit veren 15 Temmuz gazisi Nazmiye Rumeysa Konuş ise konuşmasında, babasıyla birlikte Ankara sokaklarında önce otomobille ardından yürüyerek dolaştıklarını anlattı.

Kanlı gecenin sonunda babasını kaybettiklerini, 3 kardeş ve anneleriyle yaşamlarına devam ettiklerini belirten Konuş, şunları söyledi:

"Bu terör örgütünün bana, bize, sizin gibi sıradan bir aileye bıraktığı en temel şey ne oldu, derseniz; ben o gün, bundan 6 yıl önce bu saatlerde, üniversite sınavı açıklanacak olan ve babasının hukuk okumasını istediği bir genç kızdım. Benim babam sınav sonucumu görmedi ama ben bir avukat olarak aranızdayım, çok gururluyum bunun için. Evet babam bunu görmedi ama yüzlerce kişi arasında, evet baba, ben vazgeçmedim ve avukat oldum. Allah izin verirse de devletine milletine hizmet eden bir savcı olmak istiyorum. Bu da buradan benim babama gerçekleştirmek üzere verdiğim bir sözüm olsun, önce size sonra babama."

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından etkinlikler kapsamında, hain darbe girişimi esnasında milletin ve devletin simgesi olan sancağın yere düşmemesinin mizanseni olan "Sancak Koşusu" tören alanında tamamlandı.

Alanlarında başarılı sporcuların taşıdığı sancak, daha sonra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a teslim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi, havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim, şiir dinletileri, musikiler ve sela okunmasının ardından sona erdi.