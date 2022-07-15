Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Rumi Görme Engelliler Derneği'nin düzenlediği tura, görme engelli bisikletçiler de katıldı.

Konya 'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bayraklı bisiklet turu düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

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