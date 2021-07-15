15 Temmuz Galatasaray transfer haberleri! Yıldız oyuncu için sıkı pazarlık!

Kurzawa için de sıkı bir pazarlığa giren sarı-kırmızılıların bu transfer için de hâlen pazarlık içinde olduğu iddia edildi. Belhanda, Etobo ve Gedson’un ayrılığının ardından ön libero pozisyonu için arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotayı Peru’ya çevirdi.

İşte Galatasaray'da günün transfer iddiaları...

GALATASARAY’DA GEDSON MÜJDESİ! Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Portekizli yıldız konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Benfica, yeni bir orta saha transferi yaptı, Joao Mario’yu kadrosuna kattı. Gedson'un Aslan'a dönüşünün önünde engel kalmadı…

ASLAN, MATİAS VİNA İÇİN MASAYA OTURDU Galatasaray yönetiminin sol bek için listesine giren son isim Palmeiras'ta forma giyen Matias Vina oldu. Aslan'ın 23 yaşındaki Uruguaylı için Brezilya ekibiyle masaya oturduğu belirtildi.

LARSEN’DEN İNDİRİM BEKLENİYOR Sağ bek içi Galatasaray'da daha önce gündeme İtalyan Serie A ekibi Udinese'nin formasını giyen Jens Stryger Larsen gelmişti. 30 yaşındaki oyuncu için Udinese, 4 milyon avro bonservis istedi. Fakat Galatasaray, 1 sene sözleşmesi olan Danimarkalı için indirim bekliyor. Eğer Udinese, bonservis konusunda kolaylık sağlarsa görüşmeler hızlanacak.