15 Temmuz'da medyanın tutumu panelde ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) ve Altındağ Belediyesi tarafından "15 Temmuz'da Medya" paneli düzenledi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen, 15 Temmuz akşamında ulusal ve Anadolu medyasının tutumunun ele alındığı panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesaj gönderirken, gazeteciler Emin Pazarcı, Mehmet Acet, Zafer Şahin, Hacı Yakışıklı ve Agil Alesger konuşmacı olarak katıldı.

Altun, panele gönderdiği yazılı mesajında, 15 Temmuz 2016'da FETÖ eliyle gerçekleştirilen darbe görünümlü işgal girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk Devleti ve milletinin tam bir seferberlik içinde destansı bir mücadele sergilediğini vurguladı.

O gece cesaretle bezenmiş nice kahramanlıkla ihanete geçit verilmediğinin altını çizen Altun, "Vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaktan hiçbir şartta geri durmayacağımızı dosta düşmana gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere, 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacak, 15 Temmuz ruhunu hep diri tutacağız." ifadelerini kullandı.

Altun, 15 Temmuz'da darbenin de direnişin de mecralarından birinin hiç kuşkusuz medya olduğunu belirterek, darbecilerin medya kurumlarını ele geçirmeye çalıştığını, daha önceki darbelerde olduğu gibi medya aracılığıyla kamuoyunu yönlendirebilecekleri yanılgısına kapıldıklarını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin yanı sıra yerli ve milli medya mensuplarının darbecilere karşı durmasının ve o gece demokratik bir çizgide yayın yapmasının darbecilerin hesaplarını alt üst ettiğini belirten Altun, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da Türk medyasının önceki darbelerin aksine darbecilere karşı milli iradenin yanında yer alması da elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yaşadığı gelişimin medya alanında yansıma bulmasının bir sonucudur. Medyada demokratik bir çizgide yaşanacak fikri ve siyasi çeşitlenmenin ve dönüşümün ülkemiz için ne kadar hayati ve gerekli olduğuna 15 Temmuz'da hep birlikte şahitlik ettik. 15 Temmuz başta olmak üzere, demokrasiye kasteden her girişimde milli iradenin yanında yer alan medya kurumlarımıza ve medya mensuplarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Anadolu Yayıncılar Derneğini ve Anadolu medyasını bu doğrultuda sergiledikleri demokratik duruş için tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimiz dahil vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, bütün gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 15 Temmuz'un millet iradesinin yeniden hakim olması açısından çok önemli kırılma noktalarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da ayağa kalktığını ve iradesine sahip çıktığını vurgulayan Balcı, "İçeride ve dışarıda iş birlikçilerine gereken dersi verdi. Böyle bir milletin mensubu olmaktan dolayı ne kadar şükretsek az. Hakikaten bundan sonra da benzer kalkışmalar için yola çıkacak olanlara da en büyük ders verilmiş oldu. Ben buna inanıyorum." dedi.

AYD Başkanı Sinan Burhan, geçmiş darbelerde medyanın oynadığı rolü hatırlatarak, özellikle ulusal medyanın darbelerin hep tetikleyicisi olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesinde ulusal medyanın yanında en büyük sınavı Anadolu medyasının verdiğine işaret eden Burhan, "Anadolu medyası, kendisini millete adadığı ve darbelere karşı olduğu için erkenden hareket etti. Halkı meydanlara davet etti. Dolayısıyla da darbenin başarısız olmasında medyanın ve Anadolu medyasının çok büyük bir emeği oldu." diye konuştu.