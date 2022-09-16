Erkeklerde ise gruplarında ilk 3 sırada yer alan Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ile Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan adlarını bir üst tura yazdırdı.

Kadınlarda Türkiye adına mücadele eden Su Şimdim-Ceylin Sayar ve Ecem Aksoy-Doğa Öcal turnuvaya veda etti.

19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz