İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı.
Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi'nde grup müsabakalarının ardından bir üst tura kalanlar belirlendi.
Kadınlarda Türkiye adına mücadele eden Su Şimdim-Ceylin Sayar ve Ecem Aksoy-Doğa Öcal turnuvaya veda etti.
Erkeklerde ise gruplarında ilk 3 sırada yer alan Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ile Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan adlarını bir üst tura yazdırdı.
Yarın devam edilecek turnuvada, 18 Eylül'deki final müsabakalarıyla sona erecek.
19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı
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