"24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" sahiplerini buldu

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfının (TÜRKSAV) "24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" töreni, Bayburt'ta yapıldı.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin'in Türk kültürüne katkısı dolayısıyla hem ülke hem de Türk dünyası için övünç kaynağı olduğunu söyledi.

Akengin'in Bayburtlu olmasıyla gurur duyduğunu dile getiren Battal, "TÜRKSAV'ın düzenlediği bu tür etkinlikler, özellikle dünya çapında yaptığı çalışmalar, önemli hazırlıklar yaparak Türk dünyasına sunduğu kitaplar çok önemli. Umarız dileriz ki o kitaplar insanımıza ulaşsın. Özellikle gençler o kitapların dünyasındaki okyanuslara ulaşabilsinler ve nasiplensinler." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de TÜRKSAV'ın "24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" törenine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törende, Azerbaycan'da Türk tarihiyle ilgili çalışmaları ve eserlerinden dolayı Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu Celilov, Türklük bilimi alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ve Nehir Destan Oğuzname eserinden dolayı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Türk lehçeleriyle ilgili hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu, 25 yıldan beri devam eden Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin düzenlenmesindeki başarılı çalışmaları için Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Türk dünyasına hizmetleri dolayısıyla Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'a ödülleri takdim edildi.

Yaptığı belgesellerle Türk dünyası ile ilgili tarih, ekonomi ve coğrafya içerikli bilgileri kamuoyuna yansıtan TRT AVAZ'ın ödülünü ise Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş aldı.