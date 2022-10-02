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3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

02.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Fethiye Spor Festivali" kapsamında bisiklet yarışı yapıldı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen Likya Granfondo Bisiklet Yarışı'na, farklı yaş kategorilerinde 9 ülkeden 113 sporcu katıldı.

İlçe merkezindeki DSİ Sosyal Tesisleri önünden başlayan yarışta, bisikletliler Seydikemer ilçesini de kapsayan 87 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Yarışmada, genel klasman erkeklerde Süleyman Çelikkaya birinci, Ataman Şekerci ikinci, Deniz Örnek üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Gamze Ceyhan, ikinciliği Zeynep Aykan, üçüncülüğü de Alexandra Volkova elde etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Beşkaza Meydanı'ndaki ödül töreninde yaptığı konuşmada, her yıl etkinliğin üzerine koyarak ilerlediklerini belirterek,"Türkiye'de Uluslararası Fethiye Spor Festivali gibi uzun soluklu başka etkinlik yok. Festivalde, 12 branşta faaliyet ve yarışlar var. Ekim ayı boyunca etkinliklerimiz hafta sonraları devam edecek." dedi

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye bisiklet bisiklet yarışı

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