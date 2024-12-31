30 Aralık'ta MasterChef’ten kim elendi? MasterChef'in en çok konuşulan isimlerinden oldu

MasterChef'te final heyecanı hızla yaklaşırken, dün akşam son dört finalist belli oldu. Kerem ve Beyza, dünya mutfağından seçtikleri yemeklerle düello oyunu oynayarak mücadele etti. En yüksek puanı alan yarışmacı, finale bir adım daha yaklaşırken, diğer yarışmacı MasterChef hayaline veda etti.

Son bölümde ise kazanan yarışmacı, Danilo Şef’i kaşık attırarak heyecan yarattı. Peki, MasterChef’te finale kalan son yarışmacı kim oldu ve kim kazandı? 30 Aralık'ta MasterChef’ten kim elendi? İşte 30 Aralık Pazartesi günü MasterChef'te ilk dörde kalan son yarışmacı...

Masterchef'te son finalist jüri değerlendirmesi sonucu Kerem oldu. MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan yarışmacı Beyza oldu. Beyza "İnanılmaz bir sene geçirdim, kelimelerle anlatamam. İnanılmaz şeyler öğrendim, bu eğitimi başka yerde alamazdım" dedi.

MasterChef'te finalde Semih, Onur, Eda ve Kerem yarışacak.

Bu yılın en çok konuşulan ismi ise Beyza oldu. Son dönemde Beyza gerek Onur ile iletişimiyle gerekse yüzünün yanmasıyla çok konuşuldu. Torpil ve kurgu iddialarının da ana konusu olan Beyza elendikten sonra da sosyal medyayı salladı.

Beyza'nın MasterChef'ten elenmesi sonrası seyirciler "Torpil var diyenler utanır mı", "Kadınlara ilham oldu", "Finali hak ediyordu" yorumlarında bulundu.