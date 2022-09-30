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4. Dünya Göçebe Oyunları

30.09.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen organizasyonda mas güreşi müsabakaları yapılıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda mas güreşi müsabakaları yapılıyor.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında devam ediyor.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla gerçekleştirilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele veriyor.

Oyunların ikinci gününde mas güreşinde müsabakalar yapıldı. Karşılaşmalara 22 ülkeden 38 erkek, 14 kadın olmak üzere 52 sporcu katıldı.

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalarda sporcular, rakibini mağlup edebilmek için büyük çaba harcadı.

- Mas güreşi

Yakutça "ağaç dalı" anlamına gelen, "mas" kelimesinden adını alan güreş dalı, rakiplerin birbirlerine doğrudan temas etmediği tek spor türüdür.

Oyuncular 2 metre uzunluğunda ve 30 santimetre yüksekte sabit, düz ve kaymaz bir platform üzerinde yüz yüze oturarak bacaklarını karaçamdan yapılmış bir tahta parçasına yerleştiriyor. Kura ile sopayı kimin ne şekilde kavrayacağı belirlenirken, seçim hakkını kazanan sporcu çubuğu içten ya da dıştan tutma hakkını kullanıyor.

Yarışmacılar, hakemin komutuyla, 50 santimetre uzunluğunda bir sopayı avuçları ile kavrayarak birbirine çekiyor. Müsabaka sırasında sıkma, itme gibi davranışlar sergilenmezken, rakibin eline temas etmek de yasak.

Sopayı kendi tarafına çeken sporcu, rakibi sopayı bırakana kadar mücadeleye devam eder. Rakibi sopayı bırakan ya da rakibinin bedenini kendi tarafına çeken sporcu müsabakayı kazanır. Ayrıca rakibin ayakları tahtadan ayrıldığında, rakibi 2 kez uyarı aldığında, tahtanın bitiş noktalarına rakibin vücudunun herhangi bir noktası temas ettiğinde oyun kazanılmış sayılır. Bir müsabakada 2 kere oyun kazanan sporcu galip sayılıyor.

4. Dünya Göçebe Oyunları

- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen organizasyonda mas güreşi müsabakaları yapılıyor

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

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