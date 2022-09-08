YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

08.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, THK'nin tarihi sorumluluğundan dolayı kurumu güzel bir şekilde geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.

THK Selçuk Havacılık Merkezi'ndeki 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nın açılış töreninde konuşan Kaya, şampiyonayı Türkiye'de paraşüt denilince ilk akla gelen yerde düzenlediklerini belirtti.

Kaya, kayyum heyeti olarak göreve başladıktan sonra kurumu bir an önce toparlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Amacımız Türk gencini hava sporlarıyla buluşturmak ve onların bu faaliyetlerine mümkün olduğu ölçüde de destek vermek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu kurumumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 97 yıl önce 1925 yılında kurduğu çok önemli güzide bir kurum. Bu kurum kurulduktan kısa bir süre sonra da 1929 yılında Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) üyesi olmuş. Bu tarihi sorumluluk bizlere bu kurumu çok güzel bir şekilde geleceğe taşımayı ve Türkiye'de hava sporlarını, gençlerin havacılıkla buluşmasını son derece daha iyi imkanlarla yapılabilir hale getirmeyi bir görev olarak veriyor. Bizler de bunun farkındayız ve bu görevi yürütüyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geleceğin göklerde ve uzayda olduğunu kaydeden Kaya, "Bunun için de yüz binlerce gencimizi mümkünse bu alana kanalize etmemiz gerekiyor. Havacılık bildiğiniz gibi çok pahalı bir sportif alandır." ifadelerini kullandı.

Kaya, bu organizasyonda olduğu gibi her zaman Türk Hava Kuvvetlerinin desteğini aldıklarını belirterek, "Umarım yüzden fazla sporcumuzun katıldığı takımlarımız, yarışlarını son derece centilmence, kazasız belasız, son derece saygın bir ortamda centilmenlik kurallarına uyarak icra eder." diye konuştu.

FAI Başkanı David Monk'un da katıldığı açılış töreninde çeşitli hava gösterileri gerçekleştirildi.

100'ün üzerinde sporcunun yer alacağı şampiyona, 16 Eylül Cuma günü tamamlanacak.

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
havacılık paraşüt

İzmir Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
13:14
İkindi
16:49
Akşam
19:39
Yatsı
20:58
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.