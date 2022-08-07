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5. İslami Dayanışma Oyunları

07.08.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakalarında rakiplerini yenen Abdullah Talha Yiğenler ve İbrahim Gündüz son 16'ya kaldı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakaları yapıldı.

Konya TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakalarının ardından ilk 16'ya kalan sporcular belli oldu.

Türk sporculardan Abdullah Talha Yiğenler, Senagalli Sow Hamidou'yu 3-1, İbrahim Gündüz ise Yemenli Abdulrahman Ali Mohammed Alyafaee'yi 3-0 mağlup ederek, son 16'ya kaldı.

5. İslami Dayanışma Oyunları

- Masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakalarında rakiplerini yenen Abdullah Talha Yiğenler ve İbrahim Gündüz son 16'ya kaldı

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

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