Karışık çiftlerde Türkiye iki madalya kazandı. Can Derviş-Nil Deniz Bal çifti gümüş, Nihatcan Gül-Nazlı Özgür ikilisi ise bronz madalya aldı. Bireysel erkeklerde ise Mehmet Utku Çırak gümüş madalya kazandı.

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, aerobik cimnastik müsabakalarında milli sporcular 2'si altın, 2'si gümüş, 1'i bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı.

- Aerobik cimnastikte milli sporcular, 5 madalya kazandı

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