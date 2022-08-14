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5. İslami Dayanışma Oyunları

14.08.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aerobik cimnastikte milli sporcular, 5 madalya kazandı

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, aerobik cimnastik müsabakalarında milli sporcular 2'si altın, 2'si gümüş, 1'i bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleşen aerobik cimnastik müsabakalarında bireysel kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya elde etti. Erkekler trio kategorisinde Mehmet Utku Çırak, Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış'tan oluşan milli takım birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.

Karışık çiftlerde Türkiye iki madalya kazandı. Can Derviş-Nil Deniz Bal çifti gümüş, Nihatcan Gül-Nazlı Özgür ikilisi ise bronz madalya aldı. Bireysel erkeklerde ise Mehmet Utku Çırak gümüş madalya kazandı.

Cimnastikte yarışmalar ritmik kategorisinde bugün devam edecek.

5. İslami Dayanışma Oyunları

- Aerobik cimnastikte milli sporcular, 5 madalya kazandı

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

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