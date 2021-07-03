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5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun son günü başladı

03.07.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun son günü başladı

KAYSERİ (AA) - 5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun ikinci ve son gün yarışları, 64K etabı ile başladı.

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından tanınan maratonda sporcular, 64K etabında Erciyes Dağı'nın etrafını koşarak dolaşacak.

Yarışlar, 25K ve 12K etapları ile 7-12 yaş arası çocuk maratonu ile tamamlanacak.

Organizasyon koordinatörü Atıl Ulaş Cüce, toplam 250 sporcunun katıldığı maratonun bugün sona ereceğini söyledi.

Öte yandan, 64K etabının start noktasında yere sabit şekilde sıcak hava balonu şişirildi.

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun son günü başladı

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun son günü başladı

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu
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