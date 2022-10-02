Festivalde yöresel kıyafetler giyen dansçılar, kendi ülkelerinin ve Türk bayraklarıyla Side Antik Kent girişinden limana kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Antalya 'da Manavgat Belediyesince 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Side Halk Dansları ve Müzik Festivali, kortej yürüyüşü ve dans gösterileriyle başladı.

6. Uluslararası Side Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı

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