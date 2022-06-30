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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

30.06.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de 1-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları sürüyor.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki kayıtlarda pehlivanlar tartıya çıkıyor.

Kilo ve yaş aralığına göre sıralanan pehlivanların güreşeceği boy tespit ediliyor.

Boylara ayrılan pehlivanlar rakiplerini belirlemek için kura çekiyor.

Kilosu nedeniyle yaşıtlarından üst boylarda güreşmek zorunda kalacak pehlivanlar ise koşu idmanı yaparak zayıflamaya çalışıyor.

3 binin üzerinde pehlivanın katılmasının beklendiği güreşler için kayıtlar akşam üstü sona erecek.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor

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