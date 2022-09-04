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741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

04.09.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" adıyla anılan "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 741’incisi düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamındaki etkinliklere katılan vatandaşlar, Hayme Ana'nın kabri başında dua ettikten sonra, tören alanına kurulan kıl çadırları ziyaret etti.

Bazı vatandaşlar etkinliğe yöresel kıyafetlerle katılarak geleneklerini yaşattı.

Daha sonra tören alanında Etnospor gösterileri yapılacak.

Mehteran bölüğü eşliğinde Söğüt'e temsili göç yürüyüşü canlandırılacak.

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

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