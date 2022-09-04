Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" adıyla anılan "Hayme Ana" için Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 741’incisi düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

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