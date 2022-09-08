8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Naim GÜLVEREN- Sevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, 2 farklı suçtan 8 yıl hapis cezası bulunan firari N.B., polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'tehdit' suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan N.B.'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. N.B., polisi görünce kaçtı. Polisin sıkı takibi ile N.B. ve yanındaki D.E. yakalandı. Gözaltına alınan N.B. işlemleri sonrası cezaevine gönderildi, D.E. ise serbest bırakıldı. (DHA)

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