Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı güzergahlarında koşulacak maratonun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

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