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  4. A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

04.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İran'ı 37-22 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda İran ile oynadığı özel müsabakayı 37-22 üstün tamamladı.

Milliler, İslami Dayanışma Oyunları'nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. B Grubu'nda ise Kamerun, Afganistan, İran ve Azerbaycan mücadele edecek.

Milli takım ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

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