Milliler, İslami Dayanışma Oyunları'nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. B Grubu'nda ise Kamerun, Afganistan, İran ve Azerbaycan mücadele edecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

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