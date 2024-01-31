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Acun Ilıcalı Fenerbahçe'yi aradı, Joshua King'i istedi! Yıldız isim teklifi reddetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 15:50 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen isimlerin arasında bulunan Joshua King'e Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan teklif gelirken, Norveçli oyuncu gelen bu teklifi reddetti. İşte detaylar...

Joshua King

Joshua King

NOR Norveç
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrası yabancı kontenjanında boşluk açabilmek adına bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken bu isimlerden biri de Joshua King'di.

Norveçli oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

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ACUN ILICALI'DAN TELEFON

ACUN ILICALI'DAN TELEFON

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Joshua King transferi için Fenerbahçe Kulübü'nü aradı ve "Transfere izin verirseniz, maaşını karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.

KING TEKLİFİ REDDETTİ

KING TEKLİFİ REDDETTİ

Joshua King ise Championship'e gitmeyi kabul etmedi, Premier Lig'den tekliflere sıcak bakacağını bildirdi.

FENERBAHÇE KARNESİ

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 21 maçta sahaya çıkan Joshua King, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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