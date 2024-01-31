Acun Ilıcalı Fenerbahçe'yi aradı, Joshua King'i istedi! Yıldız isim teklifi reddetti

Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrası yabancı kontenjanında boşluk açabilmek adına bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken bu isimlerden biri de Joshua King'di.
Norveçli oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Joshua King transferi için Fenerbahçe Kulübü'nü aradı ve "Transfere izin verirseniz, maaşını karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Joshua King ise Championship'e gitmeyi kabul etmedi, Premier Lig'den tekliflere sıcak bakacağını bildirdi.
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 21 maçta sahaya çıkan Joshua King, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.