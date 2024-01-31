Acun Ilıcalı Fenerbahçe'yi aradı, Joshua King'i istedi! Yıldız isim teklifi reddetti

Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrası yabancı kontenjanında boşluk açabilmek adına bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken bu isimlerden biri de Joshua King'di.

Norveçli oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

