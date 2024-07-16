Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz Bodrum Cennet Koyu'ndaki villasıyla gündemde! Lüks detaylar dikkat çekiyor

MYNET-Servetiyle gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın eski eşleri de konuşuluyor.
Acun Ilıcalı'nın Bodrum sevdalısı eski eşi Zeynep Yılmaz lüks detaylarla dikkat çeken villasını satmaya karar verdiği gündeme geldi.
Zeynep Yılmaz’ın bu villayı 16 milyon eurodan (575 milyon 788 bin Türk Lirası) satışa çıkarttığı konuşuluyordu ancak ünlü isim jet hızında paylaşım yaparak "Yalan haber, keşke önce bana bir sorsaydınız" dedi.
Villasını Latin-Güney Amerika tarzında stilize eden Zeynep Yılmaz, Mynet'in haberine göre; 500 metrekare olan Cennet koydaki villasıyla merak edildi.
Lüks detayların hakim olduğu devasa villanın içinde ünlü ressamlara ait tablolar da bulunuyor.