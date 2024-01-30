Acun Ilıcalı ödül töreninde telefonundan Survivor yarışmasını göstermek isterken gerildi! Şeyma Subaşı'nın mesajı ifşa olmuştu

Survivor'da yarışmacılara gösterdiği tepkilerle son dönemde gündeme gelen Acun Ilıcalı bir ödül töreninde görüntülendi. Törenden 3 saat sonra Dominik'e gideceğini söyleyen ünlü televizyoncu "Fazla gerilim var gerilimi düşürmeye gidiyorum öyle söyleyim bir çözüm bulmam lazım şu anda" dedi.



