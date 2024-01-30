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Acun Ilıcalı ödül töreninde telefonundan Survivor yarışmasını göstermek isterken gerildi! Şeyma Subaşı'nın mesajı ifşa olmuştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.01.2024 11:31 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı son günlerde Survivor'da yaşanan gerilimlerle zor anlar yaşıyor. Son olarak bir ödül töreninde görüntülenen Ilıcalı konuya dair konuşurken telefonundan bir kare göstermek istedi. Ünlü televizyoncu o anlarda "En son cep telefonumu gösterdiğim zaman sorunlar yaşamıştım ama" diyerek Şeyma Subaşı olayına gönderme yaptı.

Survivor'da yarışmacılara gösterdiği tepkilerle son dönemde gündeme gelen Acun Ilıcalı bir ödül töreninde görüntülendi. Törenden 3 saat sonra Dominik'e gideceğini söyleyen ünlü televizyoncu "Fazla gerilim var gerilimi düşürmeye gidiyorum öyle söyleyim bir çözüm bulmam lazım şu anda" dedi.


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ŞEYMA SUBAŞI'DAN PARA MESAJI GELMİŞTİ

Survivor'a dair konuşurken telefonundan bir kare göstermek isteyen Acun Ilıcalı "Buraya gelirken mesela" deyip telefonunu çıkardı.

Acun Ilıcalı o sırada önce telefonunu kontrol etti daha sonra "En son cep telefonumu gösterdiğim zaman sorunlar yaşamıştım ama..." diyerek eski karısı Şeyma Subaşı'nın mesajının ifşa olmasını hatırlattı.

Kendi kanalının canlı yayına konuk olan Acun Ilıcalı program esnasında telefonunda bir video izlettiği anlarda Şeyma Subaşı'ndan gelen mesaj ifşa olmuştu. Subaşı'nın mesajında Ilıcalı ile para konusunu diyaloğu dikkat çekmişti.

Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili bir şey konuşacağım" demişti.

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