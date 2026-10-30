Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın aşkı belgelendi! İlk kare geldi

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Devrim Özkan, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Vatanım Sensin, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi yapımlarda rol alan Özkan, bir dönem Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Torreira ile yollarını ayıran güzel oyuncunun adı, son olarak meslektaşı Deniz Can Aktaş ile anılmaya başladı. İkilinin yakınlaşmasının adresi ise birlikte rol aldıkları Yeraltı dizisinin seti oldu.

Dizide Ceylan karakterini canlandıran Devrim Özkan ile Haydar Ali rolüne hayat veren Deniz Can Aktaş'ın ekran uyumu, kısa sürede aşk iddialarını da beraberinde getirdi. Set arkadaşlığının aşka dönüştüğü yönündeki söylentiler, magazin gündeminde konuşulmaya devam etti.

BEKLENEN PAYLAŞIM SONUNDA GELDİ

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ile birlikte çekilen romantik bir karesini Instagram hesabından paylaşarak aşk iddialarına ilişkin dikkat çeken bir adım attı.

Deniz kenarında, dalgaların arasında yan yana poz veren ikilinin romantik karesi kısa sürede ilgi gördü.