Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Genelde deplasmanda kazandıktan sonra evinizde kazanmak daha zor oluyor. O yüzden kazandığımız için de çok çok mutluyum." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Sahada gösterdikleri duruşun ve oyun kalitesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Montella, şöyle konuştu:

"Burada geliştirmemiz gereken bir unsur var. Kale önündeki bitiriciliğimiz. Böyle bir maçta 26-27 şut atıp 3 golle tamamlamak geliştirmemiz gereken bir şey olduğunu gösteriyor. Bunun üstünde çalışacağız. Evimizde ilk maçımız ve taraftarın önüne çıktık. Genelde deplasmanda kazandıktan sonra evinizde kazanmak daha zor oluyor. O yüzden kazandığımız için de çok çok mutluyum. Her maçta bu kadar pozisyona giremezsiniz ve girdiğinizde de tamamlamanız gerekiyor. Bunun üzerine çalışacağız."

Montella, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin transferiyle ilgili bir soruya, "Balotelli'nin durumuyla alakalı çok fazla bir şey söyleyemem. Kulüp ile futbolcunun arasında olan bir durum. Transfer sezonunda futbolcunun gitmesini değil de takımı geliştirecek şekilde transfer yapmamız gerekiyor. O yüzden yorum yapamam." cevabını verdi.

Haftaya Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatan İtalyan teknik adam, "İki galibiyetten sonra ayaklarımız yere basarak gideceğiz. Büyük bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tekrardan kendi performansımızı sergileyeceğimizi düşünüyorum. Çalışacağız, hazırlanacağız ve o maça gideceğiz." açıklamasında bulundu.

- Sivasspor cephesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin başlarının her takım için biraz sıkıntılı geçebileceğini söyledi.

Maçın hakemi Mert Güzenge'nin Adana Demirspor'un ilk golü olan kendi oyuncuları Robin Yalçın'ın da konu olduğu VAR pozisyonunda büyük hata yaptığını öne süren Çalımbay, "Yani erken başladı hakem arkadaşlarımız. Yani biraz daha dikkat etmeleri gerekiyordu." dedi.

Çalımbay, şunları söyledi:

"Zaten ondan sonra bizim takımımızda yaptığımız transferlerin şu anda hiçbir tanesi hazır değil. Yani daha da tam yapamadık zaten ihtiyacımız olanları da yapamadık. Daha tam değil. Ligin ikinci maçı. Ama bizim şimdi çok işimiz var. 3 gün sonra Malmö'ye gideceğiz. Malmö'de maç oynayacağız. Geleceğiz Alanya'da oynayacağız. Sonra tekrar Malmö ile oynayacağız. Sonra Beşiktaş'ta oynayacağız. Sürekli bir maç oynayacağız. Onun için bizim mutlaka transferleri yapıp ve de şu oynadığımız temponun da biraz üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunu da başaracağız. Yani başaracak güçte bir takımız. Ama maalesef sezon başı olduğunda böyle sıkıntılı şeyler de yaşanacak zaman zaman."