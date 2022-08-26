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Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

26.08.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.

Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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