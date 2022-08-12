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Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

12.08.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmana, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Tayyip Talha Sanuç ve İsmail Çokçalış katılmadı.

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor demir grup sivasspor futbol

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