Kortejde, Türk bayraklarıyla donatılan ve oyuncaklarla süslenen "Vosvos"lar, klasik otomobiller ve bisiklet sürücüleri de yer aldı.

Adana, Mersin ve Hatay'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana, Mersin ve Hatay'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

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