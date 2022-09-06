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Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

06.09.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da, 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir adrese ve tıra operasyon düzenledi.

Aramalarda 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Adana Tır kaçakçılık makaron

Adana Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:06
Öğle
12:42
İkindi
16:18
Akşam
19:08
Yatsı
20:25

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Salı

Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Birbiri Eczanesi
Seyhan
Akgün Eczanesi
Seyhan
Toros Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
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