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Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

07.08.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlediği iki araçla, bir adrese operasyon düzenledi.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 5 milyon 30 bini tütün doldurulmuş 8 milyon 560 bin makaron, 2 sigara dolum makinesi ve 15 kilogram tütün ele geçirildi.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

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Adana makaron operasyon

Adana Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazar

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Tufan Güvel Eczanesi
Seyhan
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