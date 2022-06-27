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Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

27.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da narenciye, mısır ve sebze bahçelerine ekili 274 kök kenevir ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir, Ceyhan, Çukurova ve Karaisalı ilçelerinde bazı bahçelerde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narenciye, mısır ve sebze bahçelerine ekili 274 kök kenevir ile 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve namlusu açılmış kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Jandarma, adreslerdeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin kamerasına, saksılara ekili kenevirin narenciye ağaçlarının gövde kısmında ele geçirilmesi yansıdı.

Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

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