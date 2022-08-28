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Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

28.08.2022 03:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kimliği öğrenilemeyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren İbrahim Taner Fındık (47) bir süre sonra gözden kayboldu.

Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, Fındık'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

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